В Україні навчать торакальних хірургів для Азії, Африки та СНД

4 листопада в Кіровограді відкрилася Перша Європейська торакальна хірургічна школа для профільних спеціалістів Східної Європи, Азії, Африки та країн пострадянського простору.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкриття школи прибули провідні фахівці торакальної (органів грудної клітини. - Ред.) хірургії з Франції, Росії, Австрії, України, Швейцарії та Італії.

За словами голови правління асоціації торакальних хірургів України Григорія УРСОЛА, місце проведення обрано невипадково. Торік у жовтні Кіровоград вже приймав міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми торакальної хірургії», яка стала кроком для обміну досвідом з європейськими колегами.

У цьому році Асоціація торакальних хірургів України вирішила заснувати школу, а місцем її розташування обрала приватну лікарню Святого Луки в Кіровограді (директор Г.УРСОЛ - УНІАН).

Відповідно до умов Європейського товариства торакальних хірургів, цьогорічний перший навчальний курс буде теоретичним, наступний матиме вже практичне спрямування.