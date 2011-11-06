Студенти коледжу спалили в Москві 11 машин

Студенти коледжу, затримані в Москві за підозрою в підпалі автомобіля, зізналися в причетності до 11 аналогічних злочинів, повідомив РІА "Новости" представник прес-служби ГУМВС російської столиці.

"Затримані зізналися вже в 11 підпалах автомобілів. Оперативно-слідчі заходи з ними тривають", - сказав співрозмовник агентства.

Близько 06.00 у п`ятницю в правоохоронні органи надійшов сигнал про займання автомобіля Mercede. Іномарка згоріла повністю, вогонь перекинувся на дві сусідні машини. На місці події працівники поліції знайшли очевидця, разом з яким почали об`їжджати район. Незабаром чоловік впізнав одного з імовірних паліїв. Молодий чоловік був доставлений до районного відділу внутрішніх справ, де і зізнався.

Невдовзі були затримані ще троє підлітків. Ще одна підозрювана учасниця підпалу була затримана до вечора.