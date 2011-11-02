Табачник капітулював: залишив Згуровського і дав йому надбавку

Міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК призначив доктора технічних наук, професора Михайла ЗГУРОВСЬКОГО виконуючим обов’язки ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з 2 листопада п.р. і до “заміщення вакантної посади ректора в установленому порядку”.

Про це йдеться у відповідному наказі від 1 листопада ц.р., оприлюдненому на офіційному сайті МОНмолодьспорту.

Згідно з цим документом, М.ЗГУРОВСЬКИЙ звільнений з посади ректора КПІ 1 листопада 2011 року у зв’язку із закінченням строку дії контракту, пункт 2 статті 36 Кодексу законів про працю України. У наказі зазначено, що підставою для призначення М.ЗГУРОВСЬКОГО в.о. ректора університету є його заява. Крім того, міністерство цим же наказом призначило М.ЗГУРОВСЬКОМУ надбавку до посадового окладу за складність, напруженість в роботі у розмірі 50% посадового окладу за рахунок загального фонду Державного бюджету та за високі досягнення у роботі в розмірі 50% посадового окладу за рахунок спеціального фонду Державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня майже 5 тисяч студентів КПІ прийшли до будівлі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з вимогою зустрічі з міністром Д.ТАБАЧНИКОМ. Акція була викликана тим, що вже півтора місяці студентський і трудовий колектив КПІ не можуть отримати офіційної відповіді від Міністерства освіти, коли буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КПІ і хто очолить вуз з 1 листопада, коли закінчиться каденція діючого ректора.

Студенти КПІ раніше заявляли, що Д.ТАБАЧНИК збирається «захопити КПІ», тому що конкурс на посаду ректора досі не оголошено, хоча термін повноважень діючого ректора закінчується 1 листопада, а на попередніх виборах ректора, 7 років тому, конкурс було оголошено ще 28 вересня.

Того дня Д.ТАБАЧНИК до студентів не вийшов.

Увечері 27 жовтня відбулася зустріч представників студентства з Д.ТАБАЧНИКОМ. Завершилась зустріч «усною угодою про перемир`я». Міністр пообіцяв, що 2 листопада на період до майбутніх виборів призначить виконуючим обов`язки ректора Національного технічного університету України «КПІ» М.ЗГУРОВСЬКОГО.