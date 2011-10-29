Табачник: не така вже й велика значущість Тимошенко в Європі

Резолюція Європейського парламенту щодо України, «якщо підсумовувати, відображає різні точки зору різних партій, які є в Європейському парламенті, і її не можна вважати однозначною», заявив міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п`ятницю ввечері.

За його словами, в резолюції відображені «різні позиції різних партій, представників різних країн».

«Саме тому в цьому документі є на перший погляд суперечливі або навіть взаємовиключні один одного констатації фактів. Але там, де стосується фундаментальних цінностей, міждержавних і тривалих відносин, я цілком згоден з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ про те, що це успіх країни», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК. За його словами, в резолюції міститься «більш ніж прозорий натяк на реальність» європейської перспективи України.

На думку Д.ТАБАЧНИКА, «безумовно, при прагненні в якесь співтовариство обидві сторони мають брати на себе двосторонні зобов`язання».

У той же час він підкреслив, що вислови ряду політиків про те, що Україна щось "повинна" - неприйнятні. «З погляду міжнародного права констатація "повинна" є свого роду оксюмороном або більш просто - абсурдом", – додав він.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, резолюція Європарламенту «дає цілий ряд позитивних сигналів». «Якщо говорити про формальні речі важливі, то вона, безперечно, денонсує позицію європейських політиків виконавчої влади, які намагалися в односторонньому порядку відкласти зустріч з українською делегацією», - сказав він.

Як зазначив міністр, в резолюції сказано про те, що до грудня необхідно провести зустріч «з Україною і що цей діалог має відбутися до запланованого на грудень саміту Україна - ЄС».

Під час полеміки з народним депутатом від «БЮТ-Батьківщини» Сергієм СОБОЛЄВИМ Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що Європарламент не складається з прихильників екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. «Не настільки велика значущість Вашого улюбленого політика, щоб парламент Європи складався з прихильників Вашого політика», - вважає Д.ТАБАЧНИК.