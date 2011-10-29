У Херсоні затримали вбивцю 14-річної школярки: недавно вийшов із тюрми

У Херсоні затримано підозрюваного у вбивстві 14-річної школярки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії УМВС у Херсонській області повідомив начальник облуправління міліції Валерій ЛИТВИН.

За його словами, злочин було розкрито із застосуванням поліграфа (детектора брехні). Підозрюваного затримано сьогодні вночі.

За інформацією В.ЛИТВИНА, 31-річний затриманий раніше вже був засуджений за аналогічний злочин на 14 років позбавлення волі, але відсидів 11 років і недавно вийшов на свободу за зразкову поведінку.

Як повідомив В.ЛИТВИН, підозрюваний познайомився з жертвою в маршрутці й запропонував погуляти в парку. Пізніше, при спробі згвалтування, дівчинка чинила опір, і злочинець ударив її цеглиною по голові.

Всім працівникам міліції, які брали участь у затриманні злочинця, сьогодні було вручено премії в розмірі 2,5 тис. грн. і відзнаки МВС. Цей резонансний злочин перебував на особистому контролі міністра Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в центрі Херсона було виявлено труп 14-річної школярки, про зникнення якої батьки повідомили напередодні ввечері.