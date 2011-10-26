Мін’юст затвердив правила вступу до вишів у 2012 р.

Міністерство юстиції України затвердило правила вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

Зокрема, у 2012 році у зв’язку із проведенням в Україні матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу вступну кампанію буде скорочено на один день, і вона триватиме з 2 по 31 липня.

Крім того, умовами вступу передбачається, що абітурієнти зможуть подавати до вишів атестати усіх років, творчі конкурси будуть проводитися з 10 по 31 липня.

До 11 серпня будуть зараховані студенти, які навчатимуться за державні кошти, а до 25 серпня - студенти, які будуть навчатися за контрактом.

За словами міністра, буде збережено мінімальний прохідний бар’єр на рівні 124 балів, але за профільними предметами він повинен бути не нижче 140 балів.