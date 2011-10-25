Естонські вчителі пікетували парламент

У Таллінні біля будівлі естонського парламенту відбувся пікет вчителів, які вимагали підвищення зарплат. Про це повідомляє Postimees.

На акцію приїхали викладачі з різних регіонів Естонії. За оцінкою лідера профспілки працівників освіти Свена РОНДИКА, на захід прибуло більше людей, ніж очікувалося - близько півтори тисячі осіб.

Учасники акції тримали плакати з гаслами на кшталт "Вчитель не може жити на одному повітрі й любові!", "Гідна зарплата - запорука якості", "Освіта в Естонії - це пріоритет чи ні?".

Вчителі скаржилися на невисокий заробіток і вимагали, щоб у 2012 році їхні зарплати було збільшено на 20%. Вони передали письмове звернення уряду й парламенту, в якому обгрунтували свої вимоги.

Автори звернення нагадали, що на останніх виборах до парламенту політичні партії підтримували підвищення вчительських зарплат, проте в проекті бюджету на 2012 рік передвиборні обіцянки враховані не були. Вчителі заявили про готовність використовувати "всі законні засоби", включаючи страйк, щоб добитися виконання своїх вимог.

Середня зарплата вчителя в Естонії, за оцінкою учасників акції, становить 640 євро.

Як зазначає ERR, глава уряду республіки Андрус АНСІП, виступаючи напередодні в парламенті, заявив, що коштів на підвищення вчительських зарплат у бюджеті 2012 року не передбачено. Він заявив, що підвищення зарплат можливе, проте за умови, що буде суттєво скорочено число гімназій у країні.

Як передає Лента.ру, представник профспілки С.РОНДИК зазначив, що в Естонії за роки її незалежності був усього один страйк вчителів - у 2003 році. Тоді страйкуючі добилися того, що влада підвищила вчителям зарплати на 12 відсотків, а також відмовилися від планів переведення вчителів на трудові договори з обмеженим терміном.