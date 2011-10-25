УПЦ МП хоче заснувати у Києві православний університет

Українська православна церква Московського патріархату хоче запровадити православні освітні проекти у загальноосвітніх навчальних закладах України та заснувати у Києві Український православний університет імені Святого Володимира.

Про це заявив голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП Георгій КОВАЛЕНКО, повідомляє радіо «Свобода».

З цією метою УПЦ МП ініціює зміни до низки законодавчих актів, «пов’язаних з життям релігійних організацій і громад».

За словами Г.КОВАЛЕНКА, «Конституція України дає можливість вільно сповідувати свою віру, розповсюджувати про неї знання». Проте, наголосив він, церква досі не має можливості засновувати навчальні заклади. На думку представника УПЦ МП, розмежування церкви з державою та школами, записане у Конституції, тлумачиться невірно.

«Ми намагаємося не змінити Конституцію, а привернути увагу. Частина про відокремлення школи від церкви до сих пір розуміється в радянсько-атеїстичному сенсі, коли це повна заборона церкві мати власні вузи, школи, повноцінно співпрацювати з державою над вихованням освітою людини», – зазначив Г.КОВАЛЕНКО.