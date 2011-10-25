На Вінничині підвезення до шкіл потребують близько 12 тис. учнів

У Вінницькій області підвезення до загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості потребують 12,7 тис. учнів та 2,5 тис. учителів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

На початок навчального року фактично забезпечено підвезення 96% школярів та 73% педпрацівників.

Згідно з повідомленням, у поточному році за кошти місцевих бюджетів придбано 9 шкільних автобусів, а до кінця поточного року планується поставка ще 15 машин за кошти державного бюджету.

Загалом же з початку реалізації програми «Шкільний автобус» за кошти державного та районних бюджетів в області придбано 140 автобусів різних модифікацій, які забезпечують організоване підвезення до місць навчання.