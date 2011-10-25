В Україні вийшла перша книжка про Голодомор для дітей

В Україні вийшла перша книжка про Голодомор 1932-1933 років для дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, це збірка художніх творів для дітей «Зернятко надії», де відібрані за допомогою педагогів і психологів-консультантів прозові та поетичні твори допоможуть дитині дізнатися про Голодомор 1932-1933 років та зрозуміти, які страшні часи пережив наш народ.

«Ця збірочка - спроба допомогти дорослим провести дитину через ті страшні часи, не травмуючи її психіки страшними подробицями та недосяжними для дитячого розуміння поняттями. Ми спробували підшукати зрозумілі для дітей образи, відповідні слова і жанри для різного віку. Також ми намагалися підійти до цієї трагедії з позиції оптимістичної, щоб не виникало в дитячих серцях зневіри та розпачу, щоб кожен із них знав, що його доля в його руках», - зазначила упорядник збірки Людмила ЮРЧЕНКО.

Твори розраховані на дітей різного віку - від дитячого садочку до середньої школи. Перший розділ книги застосовує принципи казкотерапії: автори вводять маленького читача у країну звичних для нього казкових героїв, і діти прагнуть скористатися позитивним досвідом персонажів і віднайти свої власні життєві стратегії.

«Сучасним дітям важко до кінця зрозуміти значення слів «голод», «голодування», «голодомор». Тож емоційний компонент усвідомлення дійсності є провідним фактором до особистісного розуміння дитиною негативної реальності, - зазначає кандидат психологічних наук Людмила ГРИДКОВЕЦЬ. – Саме такий підхід ми знаходимо в оповіданнях та нарисах другого розділу».

Як зазначають упорядники, дитина, позбавлена надії, втрачає здатність боротися, при цьому різко послаблюється її потенціал до досягнення успіху. Тому, порівнюючи себе з головним героєм, який демонструє любов до ближнього, допомагає потребуючим та проявляє милосердя, юний читач засвоює хороший приклад поведінки в непростих ситуаціях.

Проект «Зернятко надії: дітям про Голодомор» журналу «Крилаті» та «Спілки української молоді» підтримали письменники з усієї України та діаспори. Збірник «Зернятко надії» вийшов друком у видавництві «Свічадо» за сприяння Львівської міської ради. Видання схвалило Міністерство освіти і науки для використання у школах. Ціна книжки у видавництві - 14,90 грн.