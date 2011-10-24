Студентське самоврядування України відвідає Польщу

26 листопада - 2 грудня 2011 року Парламент студентів Польщі спільно з Всеукраїнською студентською радою реалізують проект «Стажування студентського самоврядування в Польщі».

Як інформує офіційний сайт МОНмолодьспорт, у проекті передбачена участь близько 50-60 осіб з усієї України. Протягом візиту українським лідерам студентського самоврядування буде представлено діяльність польських самоврядних організацій за принципом обміну досвідом. Учасники візиту будуть зобов`язані підготувати коротку презентацію про свій вищий навчальний заклад та студентське самоврядування відповідно до вказівок організаторів.