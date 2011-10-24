Голова студпрофспілок КПІ відмовився від зустрічі з Сулімою

В Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту кажуть, що голова Профспілкового комітету студентів НТУУ «Київський політехнічний інститут» Андрій ГАВРУШКЕВИЧ відмовився від зустрічі, яку запропонував йому тимчасово виконуючий обов’язки Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген СУЛІМА для обоговорення ситуації навколо нового ректора вказаного вишу.

Як інформує офіційний сайт МОНмолодьспорт, А.ГАВРУШКЕВИЧ відмовився від зустрічі з керівництвом відомства й висунув низку додаткових умов.

“Така позиція Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» не просто дивує, а сприймається як бажання диктувати умови для діалогу та показує відсутність вихованості та бажання до демократичного та конструктивного підходу при вирішенні питань”, - зазначають в міністрестві.

Керівництво освітньої сфери наголошує, що для того, щоб бути почутим, не кращий спосіб використовувати листівки, мережу Інтернет та інші «голосні» акції.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту звертає увагу, що співпраця з громадськими організаціями – це обов’язковий напрямок співробітництва, який не повинен носити форму диктату та диструктиву.

«Представникам громадських об’єднань треба вміти не тільки вимагати. Треба вміти чути і йти на зустріч для пошуку порозуміння. Тоді і результати не змусять себе чекати», - прокоментував сьогоднішній випадок Є.СУЛІМА.

Як повідомлялось, студенти закликають 26 жовтня о о 14.00 прийти на Площу знань та змусити МОНМС дати відповідь на питання про право КПІ на самоврядування.

Нагадаємо, що 1 листопада завершується семирічний контракт ректора Михайла ЗГУРОВСЬКОГО з міністерством. Суперечка між КПІ і відомством Дмитра ТАБАЧНИКА виникла через позицію міністерства призначити вибори нового ректора КПІ тільки після 1 листопада.

В цьому разі міністерство матиме право призначити в. о. ректора до проведення виборів. Водночас у 2004 році вибори нового ректора були оголошені заздалегідь, що дало не призначати виконуючого обов’язки після 1 листопада.

Як зазначили в Студентські раді КПІ, дії профільного міністерства, а точніше його бездіяльність у питанні призначення виборів ректора КПІ свідчить про бажання керівництва МОН здійснити "рейдерське" захоплення найбільшого вузу країни.

Конференція студентів університету 20 жовтня прийняла звернення, яке має захистити законне право колективу вузу обирати ректора свого вузу. Студенти НТУУ "КПІ" пообіцяли вдатися до акцій протесту в разі, якщо Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України не дасть можливості провести такі вибори.