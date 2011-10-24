Українські вчені створили універсальний антидепресант

Одеські фахівці розробили унікальний лікарський препарат, який допоможе людині позбутися стресу і пережити погану погоду без наслідків для організму.

Про це повідомили в прес-службі Одеського національного університету імені Мечникова.

Ліки створено в лабораторії синтезу лікарських препаратів хімічного факультету під керівництвом професора Бориса Галкіна. За інформацією прес-служби, препарат уже пройшов фармакологічні випробування.

Примітно, що новий антидепресант створений на основі шкірки чорного винограду, пише газета "Сегодня".

"Основа ліків, рослинний пігмент меланін, сприяє адаптації організму людини до несприятливих зовнішніх чинників", - пояснив властивості нового зілля професор Борис Галкін.

На думку вчених, ліки можуть бути використані не тільки в повсякденному житті, але і рятувальниками і військовими в екстремальних умовах.

ТСН