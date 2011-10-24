Оробець прочитає лекцію в УКУ про ефективні громадські організації

25 жовтня 2011 року з нагоди урочистого відкриття програми Управління неприбутковими організаціями Українського католицького університету відбудеться лекція народного депутата, члена комітету ВР з питань науки і освіти Лесі Оробець на тему «Ефективні громадські організації як ключовий фактор системних змін в Україні», повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

Річну сертифікатну програму Управління неприбутковими організаціями організовує Інститут лідерства та управління УКУ. Програма має на меті формувати лідерів та кваліфікованих менеджерів для неприбуткового сектору України, спираючись на міжнародні стандарти управління та етики.

Цього року на програмі навчатиметься 25 представників неприбуткових організацій з Києва, Донецька, Дніпропетровська, Криму, Івано-Франківська, Львова та інших міст України.