Сьогодні у 100 ВНЗ пройде студентський референдум

Сьогодні, 24 жовтня, у більш ніж 100 вищих навчальних закладах близько 100 тис. студентів візьмуть участь у Всеукраїнському студентському референдумі.

Про це заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, повідомили УНІАН у прес-службі цієї організації.

Організаторами Всеукраїнського студентського референдуму виступили Національний студентський союз, Асоціація профспілкових організаторів студентів (АПОС) та громадська ініціатива «Студентський захист».

“Студентам буде запропоновано відповісти на запитання: чи знають вони про розроблену нову редакцію Закону «Про вищу освіту»; чи підтримують вони норми закону щодо підняття мінімальної стипендії до рівня прожиткового мінімуму (934 грн.); щодо незмінності плати за навчання для контрактників упродовж всього терміну навчання; щодо прирівнення вищої освіти, здобутої за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, до вищої освіти магістра; щодо забезпечення обов’язкового фінансування органів студентського самоврядування; щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін у межах варіативної частини змісту освіти. Останнє запитання стосується підтримки чи непідтримки якнайшвидшого ухвалення нової редакції проекту Закону України «Про вищу освіту», - зауважив президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ.

За його словами, це буде перша в Україні спроба опитування думки студентів щодо освітніх питань.

«Завтра, 25 жовтня, на підставі інформації від органів студентського самоврядування та студентських профспілок вищих навчальних закладів буде оголошено результати Всеукраїнського студентського референдуму», - підсумував А.ЧЕРНИХ.

Результати Всеукраїнського студентського референдуму будуть надіслані до Адміністрації Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.