Студенти КПІ побоюються призначення "засланого козачка"

Студенти НТУУ "КПІ" пообіцяли вдатися до акцій протесту в разі, якщо Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України не дасть можливості провести вибори ректора.

Про це йдеться у зверненні, яке було затверджено на Конференції студентів університету 20 жовтня.

На конференція студенти вирішили захистити законне право колективу вузу обирати ректора свого вузу.

Як повідомили в Студентські раді КПІ, дії профільного міністерства, а точніше його бездіяльність у питанні призначення виборів ректора КПІ свідчить про бажання керівництва МОН здійснити "рейдерське" захоплення найбільшого вузу країни.

"Так як, з 1 листопада 2011 року посада ректора стане вакантною, то очільники міністерства планують призначити будь-кого "зсередини" вузу або "засланого козачка", що є абсолютно неприпустимо", - пишуть студенти.

"Студентські організації КПІ скоординують рішучі дії студентського загалу університету для відстоювання законних прав громади університету на демократичні вибори свого керівника. Ніхто, окрім викладачів, студентів та працівників КПІ не будуть вирішувати долю керівництва вузу", - повідомляють в Студентській раді.

"У разі спроби їх маленького мерзенного бюрократичного бліцкригу з дуже сумними для України наслідками, вони отримають від нас Сталінград!" - йдеться у заклику захистити ВНЗ на сайті студентів.

Студенти закликають 26 жовтня о о 14.00 прийти на Площу знань та змусити МОНМС дати відповідь на питання про право КПІ на самоврядування.

Нагадаємо, що 1 листопада завершується семирічний контракт ректора Михайла Згуровського з міністерством. Суперечка між КПІ і відомством Дмитра Табачника виникла через позицію міністерства призначити вибори нового ректора КПІ тільки після 1 листопада.

В цьому разі міністерство матиме право призначити в. о. ректора до проведення виборів. Водночас у 2004 році вибори нового ректора були оголошені заздалегідь, що дало не призначати виконуючого обов’язки після 1 листопада.

Українська правда. Життя