Школяр на викраденому трамваї 40 хвилин возив пасажирів

У російському місті Златоуст Челябінської області школяр викрав трамвай і близько 40 хвилин возив по маршруту пасажирів.

Інцидент стався ще 8 жовтня. Зі слів представника МУП "Златоустівське трамвайне управління" Галини Цой, 15-річний школяр захоплювався трамваями, засвоїв теоретичний курс і неодноразово бував в депо.

"Побачивши порожній вагон, він, мабуть, просто не втримався", - припустила вона.

Відомо, що підліток викрав трамвай в обідню перерву, він зупинявся на кожній потрібній зупинці і діяв як професійний водій трамвая. Однак за проїзд він не брав грошей.

Помітивши пропажу резервного вагона, співробітники депо зупинили трамвай шляхом переведення стрілки і викликали поліцію. Підліток дочекався прибуття поліцейських, не виходячи з кабіни.

Тепер щодо школяра порушено кримінальну справу за статтею про "неправомірне заволодіння транспортним засобом".

Втім, зі слів начальника місцевої поліції, підліток швидше за все відбудеться умовним терміном, оскільки його витівка не мала тяжких наслідків.

ТСН