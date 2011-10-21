Півсотні школярів у Краснодоні отруїлися через кухарку

Причиною отруєння школярів у Краснодоні на Луганщині стало стафілококкове забруднення.

Про це заявив голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко, повідомляють "Коментарі".

Він зазначив, що для встановлення причин були взяті проби залишків продуктів і води, а також був обстежений персонал школи.

".. Ми маємо на 90% версію, що це стафілококкове забруднення і носієм стафілокока є працівниця харчоблоку У 8 з 20 проб дітей висіяв стафілококю Сьогодні отримали, що все ж це стафілококкове забруднення", - сказав він.

Наразі до адміністративної відповідальності притягнуті директор Краснодонської міської гімназії, кухар гімназії, начальник відділення ветеринарно-виробничого контролю ВАТ "Краснодонський м`ясокомбінат", особа, яка відповідає за прийом харчових продуктів.

За результатами розслідування причин виникнення спалаху в Краснодонської міської гімназії матеріали направлені в прокуратуру.

До цього, з 19 жовтня Краснодонська міська гімназія переведена на канікули за наказом Краснодонського міського управління освіти.

Як повідомлялось раніше, 19 жовтня в другу інфекційну Краснодонську міську лікарню Луганської області було госпіталізовано 47 дітей. Всі вони учні 1-4 класів Краснодонської міської гімназії.

Попередній діагноз хворих – гострий гастроентерит. За фактом отруєння дітей в гімназії прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу.

Як повідомила прес-служба МОЗ, станом на 8 ранку 21 жовтня 2011 року з 47 дітей, які були госпіталізовані з симптомами гострої кишкової інфекції, на лікуванні в міській клінічній лікарні №2 м. Краснодону знаходиться 12 дітей, решта - виписані, нові хворі не поступали.

Стан хворих задовільний. Медична допомога надається у повному обсязі.

Українська правда