У Києві відбудеться всеукраїнський Форум відкритої освіти

26–27 жовтня в Києві відбудеться перший всеукраїнський Форум відкритої освіти.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті Форуму, ініціаторами його проведення стали більше двох десятків громадсько-педагогічних організацій, відомих навчальних закладів і центрів, що є експериментальним інноваційним крилом української освіти.

Організатори зазначають, що Форум – це підбиття підсумків розвитку громадсько-педагогічного руху в країні за останні 20 років і, одночасно, початок нового етапу вирощування школи нового часу, освіти, відкритої до зміненого і змінного світу.

Для участі в роботі запрошуються представники ЗМІ, які спеціалізуються на освітній тематиці. Докладнішу інформацію про Форум, його програму і організаторів можна подивитися на офіційному сайті