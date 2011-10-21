На Херсонщині учні і вчитель отруїлися чадним газом

У Залізному Порту Херсонської області у школі від отруєння чадним газом постраждали двоє учнів і вчитель.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, в селищі Залізний Порт Голопристанського району директором місцевої школи було ухвалене рішення протопити піч у класі під час проведення занять. Через деякий час двоє учнів – 9-річний хлопчик і 8-річна дівчинка, а також 36-річна викладачка відчули погіршення самопочуття, і були доставлені до Голопристанської районної лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом».

Стан постраждалих задовільний. Проводиться розслідування інциденту.