Ректор УКУ: в Україні відроджується традиція меценатства

Ректор Українського католицького університету О. Борис Гудзяк розповідає, що в Україні впевнено відроджується і розвивається традиція філантропії і меценатства.

«Шукаючи кошти на університет, ми бачимо як поволі, але упевнено відновлюється і розвивається традиція філантропії і меценатства в Україні», – каже Б. Гудзяк в інтерв`ю газеті «День».

Ректор УКУ відзначив, що на масштабний проект будівництва в університеті кампусу щорічно потрібно близько $4-5 млн., кошти виділяють виключно благодійники.

«Навесні ми повідомили, що український бізнесмен Дмитро Фірташ став одним із найбільших жертводавців, що сприяють будівництву нашого університетського містечка у Львові. Він підтримуватиме цей проект до завершення спорудження містечка», - зазначає Б. Гудзяк.

Ректор також переконаний в значущості католицької освіти для розвитку освітньої системи країни.

«Розвиток католицької освіти зумовить і необхідність якісної освіти. Сьогодні це питання вже назріло в суспільстві, наприклад багато бізнесменів виряджають дітей навчатися (навіть, у середню школу) закордон. Отже вони не довіряють вітчизняній освіті. Із цим треба щось робити, бо діти, які провчилися закордоном з 14 до 24 років навряд чи повернуться додому. Країна не може втрачати свою еліту», – сказав Б. Гудзяк.

Ректор звернув увагу, що в Україні сьогодні діє 4-5 католицьких шкіл, а Український католицький університет – єдиний католицький ВНЗ країни і всього пострадянського простору.

При цьому Б. Гудзяк підкреслив, що в Європі, де зародилася католицька освіта, більшість навчальних закладів подібного напряму розвиваються добре. Україна теж має в своєму розпорядженні потенціал до розвитку католицької освіти.

«Європейська освіта в її сучасному розумінні – тісно пов’язана з історією церкви та її культурою. Я думаю, що Україна також поступово відкриватиме та розвиватиме цей потенціал, бо вона — частина Європи», - вважає ректор.

На прикладі збору коштів на розвиток Українського католицького університету Б. Гудзяк бачить, що розвитку університету допомагають не тільки бізнесмени, але і прості українці.

«Якщо 10 років тому не могло бути й мови про те, щоб шукати кошти в Україні, то тепер ми засвідчуємо підтримку не лише відомих і багатих людей, але й представників так званого середнього класу. Можливо, українці стали трошки багатшими, але й причина в тому, що відроджується почуття відповідальності та з’являється розуміння спільної справи.», - підкреслив Б. Гудзяк.

Довідка. У 64 країнах світу працює більше 1300 католицьких навчальних закладів. Найбільш відомим з них є Міланський університет, в якому вчаться 45 тисяч студентів на 14 факультетах (банківська справа, математика, сільське господарство, психологія, політологія, економіка, юриспруденція та інші).

Протягом багатьох століть католицька освіта була зразковою. Кращий університет світу в 2011 році Кембридж, а також університети Оксфорда, Сорбонни, Болоньї були створені за ініціативою католицької церкви.