Британські навчальні заклади заманюють юних українців

У Києві відкрилася щорічна виставка британських навчальних закладів «Бізнес по-англійськи». Як передає кореспондент УНІАН, 25 навчальних закладів Великобританії пропонують свої програми українцям для здобуття освіти в Англії.

«За останнім рейтингом 4 університети Англії увійшли в топ-10 найкращих навчальних закладів світу. Тому можна з впевненістю сказати, що освіта в Британії - одна з найякісніших та найавторитетніших у світі. Там можна здобути надзвичайний досвід та професіональні навички які допоможуть ув житті», - запевняє заступник посла Великобританії в Україні Джудіт Гардінер.

Щоправда висока якість британської освіти супроводжується і її доволі високою ціною. Середня вартість навчання у коледжі чи ВНЗ Британії складає близько 20 тисяч доларів на рік та вище, в залежності від спеціальності та освітнього закладу.

Тож не дивно, що на виставці українська молодь, охоча отримати диплом в Англії, в першу чергу цікавилась стипендіями або знижками.

«Стипендію отримати можна, але вона стовідсотково не покриє усієї вартості навчання. Найкраще, на що можна сподіватися, - це 4-5 тисяч доларів», - зазначає менеджер освітньої агенції «Бізнес-Лінк» по роботі з клієнтами Валерія.

Іноземці, які вступають до університетів Великобританії, зазвичай користуються підготовчою програмою «foundation» тривалістю один рік. Пройти її можна на базі університету. Після такої підготовки – вступ гарантований.

«Щоб вступити на перший курс університету треба обов’язково провчитися 12 років, що є дещо незручним для українців, які хочуть одразу після школи вступити до університету в Англії. Зазвичай вони вступають туди вже по закінченню декількох курсів університету. Також необхідно скласти академічний іспит «IELTS» і набрати не менше 7 з 9 можливих балів», - пояснює випускниця британського університету Ксенія.

Але попри високу вартість навчання та умови вступу, кількість українців, які від’їжджають здобувати вищу освіту в Британії, як кажуть організатори виставки, щороку збільшується.