Кличко відкриє у Хотині спортшколу

Фонд Братів Кличків 26 жовтня в рамках Всеукраїнського проекту «Старт до успіху!» відкриє у місті Хотин Чернівецької області відновлену дитячу юнацько-спортивну школу. На офіційну церемонію відкриття завітає засновник благодійного Фонду Віталій Кличко.

Нагадаємо, ДЮСШ №2 м.Хотин - один з переможців Всеукраїнського проекту «Старт до успіху!». Упродовж року Фонд вже відкрив оновлені спортивні школи у містах Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.), Горлівка (Донецька область) та у Києві. На черзі – школи у м. Сєверодонецьк (Луганська область) та Севастополь (АР Крим).

Довідка Проект «Старт до успіху!» покликаний відкрити для дітей з різних куточків України спорт як інструмент досягнення життєвого успіху. На сьогодні Фонд вже обрав дитячі спортивні школи, які найбільше потребують допомоги. Організатори зупинилися на освітніх закладах, де навчають одразу декільком видам спорту, і в яких займається велика кількість учнів. Пріоритетними стали ті школи, що мають максимальну підтримку органів місцевого самоврядування, які гарантуватимуть їхнє утримання після реконструкції та оснащення обладнанням.

"Молодий буковинець"