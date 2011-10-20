У Чернівцях учителі з дітьми пікетували ОДА

У Чернівцях 19 жовтня під стінами ОДА протестували вчителі та вихованці Будинку вчителя. Причина акції протесту – його ліквідація. Зібралося близько 30 людей з транспорантами «Ставлення до митців багато говорить про владу, ставлення до дітей – ще більше!», «Пане Маніліч, від вашого рішення залежить наше майбутнє».

– У тій тісній комірчині, яку нам хочуть виділити для занять у «Юності Буковини», взагалі немає умов, – розповідає керівник студії Павло ПІВЕНЬ. – Ви уявляєте собі, щоб маленька дитина спускалася з третього поверху на перший в туалет? І як ми там помістимося, якщо загальна кількість наших учнів – понад сотня? Рік нас уже зовсім не фінансують. Ми виживаємо завдяки благодійним внескам. Але нехай би вже так було. Головне, щоби нас нікуди не переводили.

Після діалогу з владою люди вийшли з ОДА вкрай обурені.

«Що з вами говорити? Вас там зібралася купка бомжів, кожного з яких я добре знаю», – такими словами зустрів протестувальників перший заступник голови ОДА Георгій Галиць. Так розповіли кореспонденту molbuk.ua члени ініціативної групи. І пообіцяли, що й надалі боротимуться.

Сам Георгій ГАЛИЦЬ ситуацію прокоментував так:

– Особисто членів ініціативної групи, а зокрема директора Будинку вчителя Ольгу Рузинську я бомжами не називав, хоча підстави були, – зауважив пан Галиць. – Я сказав їй, щоби вона не вплутувала дітей у вирішення своїх інтересів. І що вона вступила в альянс із політично-бомжівською тусовкою, яка постійно протестує (акцію протесту підтримали ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та партія «За Україну», – авт.). Сподіваюся, питання Будинку вчителя буде вирішене на найближчому засіданні міськвиконкому. Вихованці студій займатимуться в «Юності Буковини».

"Молодий буковинець"