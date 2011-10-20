На Буковині за фактом смерті школяра порушено кримінальну справу

За фактом загибелі учня восьмого класу на уроці фізкультури у загальноосвітній школі села Хряцька Герцаївського району прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу за статтею 137 ч.2 Кримінального кодексу України – неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ.

За його словами, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Розслідування кримінальної справи перебуває під особливим контролем Генпрокуратури України.

«У вівторок, приблизно о 9.45, у райвідділ міліції надійшло повідомлення з райлікарні про те, що у них знаходиться школяр без ознак життя – хлопчина помер на уроці фізкультури. На місце події виїхали працівники прокуратури та співробітники міліції. З’ясувалося, що трагедія сталася о 9.30 на уроці фізкультури, на якому діти здавали нормативи з бігу на 60 метрів. Хлопчик не добіг якихось десять метрів до фінішу», - повідомив П.КОВАЛЬ.

За його словами, згідно з вилученою медичною картою, у покійного були проблеми з серцем, що означає, «що повноцінні фізичні навантаження йому були протипоказані».

«Також згідно з чинним законодавством учні допускаються до занять фізкультурою тільки після проходження медогляду, чого не було зроблено. Зрештою, у Хряцькій школі медогляд не проходило чимало учнів, що спонукало нас дати команду здійснити відповідні перевірки у всіх школах області. Зараз конкретних винуватців у смерті школяра назвати важко, бо розслідування лише розпочалося. Однак у школі заднім числом намагалися підробити відповідні документи. Покійний виховувався у тітки, бо мати перебуває на заробітках за кордоном», - повідомив прокурор.

Як повідомили у Головному управлінні охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, школяру, який помер на уроці фізкультури на Буковині, не можна було займатися важкими фізичними вправами. Хлопчика було зараховано до спеціальної групи, однак його примушували виконувати фізнормативи на рівні з іншими дітьми.

За словами в.о начальника Головного управління охорони здоров’я Ростислава КАЛОШИНА, у 2009 році хлопчик переніс струс мозку. Його оглянули районні фахівці та фахівці обласної клінічної дитячої лікарні і виставили діагноз – вегето-судинна дистонія змішаного типу, затримки фізичного розвитку, дифузний зоб першого ступеню. Згідно з нашим висновком, хлопчик мав перебувати у спеціальній групі, тобто інтенсивні фізичні навантаження йому були протипоказані.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у селі Хряцька Герцаївського району Чернівецької області на уроці фізкультури під час забігу на 60 метрів помер учень восьмого класу 1997 року народження.