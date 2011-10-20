Відкрився перший в Україні центр «Наноелектроніка і нанотехнології»

За участю Нобелевського лауреата, академіка Російської академії наук Жореса АЛФЕРОВА та Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА 19 жовтня відкрито перший в Україні спільний науково-навчальний центр «Наноелектроніка і нанотехнології» Науково-виробничого концерну «Наука» та Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, молоді і спорту.

Як зазначив Ж.АЛФЕРОВ, цей центр є результатом співпраці російських та українських науковців. «Тож відтепер молоді вчені та аспіранти зможуть проводити тут свої дослідження з допомогою найсучасніших технологій у сфері наноелектроніки», - розповів він.

За словами академіка, основними напрямками діяльності центру має бути проведення досліджень та розробок у галузі нанофізики та наноелектроніки, а також створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних розробок.

«На мій погляд, основне завдання як України, так і Росії – відродження промисловості високих технологій. Необхідно залучити молодь до науки, щоб молоді люди працювали на таких підприємствах, створювали економіку високих технологій. Це дуже важливо, адже якщо ми прагнемо наздогнати передові європейські країни за рівнем життя, нам необхідно розвивати передові технології – тільки вони можуть забезпечити розвиток наших країн. Високі технології – дорога для підйому економіки в десятки разів» - сказав Ж.АЛФЕРОВ.

У свою чергу Д.ТАБАЧНИК зазначив, що тепер не буде потреби відправляти магістрів або молодих вчених в закордонні подорожі, для того, щоб вони безпосередньо побачили як з’являються матеріали з новими властивостями, як з’являються типології пов’язані з наноматеріалами.

Міністр розповів, що матеріально-технічна база науково-навчального центру утворюється на основі поки єдиного в Україні нанотехнологічного комплексу "НАНОФАБ", розробленого у рамках російсько-української науково-дослідної програми "Нанофізика та наноелектроніка", що здійснюється під керівництвом академіка РАН Ж. АЛФЕРОВА та академіка НАНУ Миколи НАХОДКІНА.

Основною метою цього центру стане створення в Україні наноіндустрії шляхом використання результатів прикладних досліджень, а також підготовки висококваліфікованих наукових та інженерних кадрів, що дуже актуально у нинішній час. Відкриття такого центру також дозволить ознайомити студентів з новими технологіями та налагодить зв’язок між освітою та наукою.