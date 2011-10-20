Стан госпіталізованих школярів середнього ступеню тяжкості

Стан госпіталізованих з харчовим отруєнням краснодонських школярів на Луганщині легкого та середнього ступеню тяжкості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, станом на 17.00 19 жовтня в Краснодонську центральну міську лікарню № 2 госпіталізовано 41 дитину, учнів 1-4 класів Краснодонської гімназії, з діагнозом «харчова токсикоінфекція, гастроентеритична форма». (УНІАН: за даними МНС, госпіталізовано 49 краснодонських школярів).

Протягом дня на місці спалаху інфекції працювали фахівці Головного управління охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації та фахівці з дитячих інфекцій.

Спеціалістами проведено огляд, консультування дітей та прийняті наступні організаційні заходи: створено штаб з локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції (ГКІ); розроблені заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху ГКІ; оглянуті та обстежені контактні в осередку інфекції (у міській гімназії м. Краснодон).

Також для надання медичної допомоги до лікарні, куди госпіталізовано дітей, направлено додатково дитячих лікарів-інфекціоністів.

Наказом Міністерства охорони здоров’я створено Комісію МОЗ з виїздом на місце.