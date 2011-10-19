Уже півсотні дітей з харчовим отруєнням у краснодонській лікарні

У Краснодоні Луганської області з харчовим отруєнням госпіталізовано ще 8 школярів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Таким чином, станом на 17.00 кількість госпіталізованих дітей з харчовим отруєнням становить 49.

Як повідомляв УНІАН, дітей з харчовим отруєнням було госпіталізовано до другої інфекційної Краснодонської міської лікарні сьогодні, 19 жовтня.

Всі вони учні 1-4 класів Краснодонської міської гімназії. Попередній діагноз хворих - гострий гастроентерит.

Загалом в гімназії навчається 684 особи (272 учні 1-4 класів навчаються і харчуються в окремій будівлі).

В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Взято проби води та залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.

Прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив утворити комісію та забезпечити проведення з виїздом на місце протиепідеміологічних заходів і лікування хворих для запобігання подальшому поширенню кишкової інфекції, що виникла в Краснодонській гімназії.