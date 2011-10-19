У Краснодоні з харчовим отруєнням госпіталізовані школярі

У Краснодоні Луганської області кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням зросла до 36 школярів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всі вони учні 1-4 класів Краснодонської міської гімназії. Попередній діагноз хворих - гострий гастроентерит. Їх госпіталізовано до другої інфекційної Краснодонської міської лікарні.

Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеню важкості.

Загалом в гімназії навчаються 684 особи (272 учні 1-4 класів навчаються і харчуються в окремій будівлі).

В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Взято проби води та залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Луганській області.