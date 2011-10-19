У столичних школах проведуть конкурс листівок «Добрий Миколай»

У столичних школах 19 жовтня стартує конкурс листівок «Добрий Миколай».

Як повідомили «УНІАН-Релігії» у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Української Православної Церкви, до участі у конкурсі запрошуються школярі 1-12 класів, які мають виготовити листівки будь-якою технікою - олівцями, фарбами, фломастерами, текстилем, акрилом тощо.

Роботи оцінюватимуться за двома номінаціями: краща індивідуальна робота і краща листівка-стінгазета, створена колективно.

Конкурс триватиме до 1 грудня, після чого будуть відібрані по п’ять кращих робіт у кожній віковій категорії (у кожній категорії передбачено одне перше місце, одне – друге, три – третіх).

Урочисте нагородження десяти переможців відбудеться 15 грудня 2011 в Києво-Печерській Лаврі під час відкриття Благодійної лаврської ялинки та Благодійного ярмарку «Три мішечки від Миколая».

Школярі, що одержать перемогу у конкурсі «Добрий Миколай», отримають подарунки та дипломи від УПЦ та Києво-Печерського заповідника.

Мета конкурсу – залучення київських школярів до вивчення української християнської культури загалом та життя найбільш «дитячого» святого - Миколая Чудотворця - зокрема.

Конкурсні роботи приймаються за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корпус №5, каб. 16.