У Херсоні винесли вирок підлітку, який звинувачений у згвалтуванні

У Херсоні до 9 років позбавлення волі засуджений підліток, який згвалтував 10-річну школярку.

Про це УНІАН повідомили у відділі суспільних зв`язків УМВС у Херсонській області.

Злочин стався в листопаді 2010 року на пустирі між Таврійським мікрорайоном обласного центру і селищем Текстильний. До 10-річної дівчинки ззаду підбіг хлопець, закрив рот рукою і затяг у кущі. Він жорстоко поглумився над школяркою і забрав у неї мобільний телефон і 5 гривень.

Підозрюваного в скоєнні даного злочину вдалося затримати через кілька годин. 17-річний підліток не раз потрапляв у поле зору міліції - напивався, чіплявся до перехожих і кривдив їх. Також він мав відхилення в розвитку і навчався в спеціалізованій школі.

Підозрюваний заперечував свою провину доти, поки потерпіла не впізнала його.

Проти нього були порушені кримінальні справи згідно з ч.4 ст.152 КК України (згвалтування) і ч.2 ст.186 КК України (пограбування).