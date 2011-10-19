Триває прийом анкет на присудження премії "Диво-Дитина"

У Києві в березні 2012 року відбудеться заключний етап всеукраїнської премії "Диво-Дитина".

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Всеукраїнської премії "Диво-Дитина" Віктор НОВІКОВ.

"Прийом дитячих анкет розпочався з 1 жовтня, і я звертаюся до батьків - якщо ваші діти займаються наукою, спортом, мистецтвом - беріть участь у нашій акції", - сказав В.НОВІКОВ.

За його словами, премії вручатимуться дітям у таких номінаціях, як "Діти-герої", "Найрозумніший", "Найспортивніший", "Найтворчий", "Найдивовижніший" тощо.

У свою чергу народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань науки і освіти Максим ЛУЦЬКИЙ додав, що акція відбуватиметься у приміщенні Національного авіаційного університету. "Ми вирішили, що краще спрямувати кошти дітям, ніж витратити їх на оренду іншої, хоча і більш престижної зали", - зазначив він.

"Приємно, що ця акція набирає обертів. Як приємно від того, що наші діти такі талановиті і нам є, чим пишатися", - додала народна артистка України Ольга СУМСЬКА, яка увійшла до складу журі з визначення найобдарованіших дітей.

Народний депутат України Ірина БЕРЕЖНА, яка також увійшла до складу журі, зазначила, що в Україні існує багато різних дитячих конкурсів. "Але не було такої об`єднаної події, якою стала премія "Диво-Дитина". Це дійсно одне з найпопулярніших та найголовніших подій, яка є в нашій країні для обдарованих дітей", - додала вона.

В.НОВІКОВ також повідомив, що акція "Диво-Дитина" проводиться за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Мінкультури і мистецтв та Міністерства освіти, молоді та спорту.