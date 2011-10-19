Школярі Чернівців вивчатимуть історію подорожуючи Україною

Школярі Чернівців під час осінніх канікул подорожуватимуть Україною та вивчатимуть її історію. Діти їздитимуть на пізнавальні екскурсії до Львова, на Тернопільщину, а також визначними місцями Буковини, пише "Молодий буковинець".

- Практично кожна школа організовує для своїх учнів екскурсії до різних міст України – Львова, Кривче, Банченського монастиря, - розповідає заступник начальника міського управління освіти Богдан ПОТУРНАК. – Ці екскурсії допоможуть учням більше дізнатися про історію України, побачити на власні очі пам’ятні та мальовничі місця.

Нагадаємо, з 22 жовтня у школярів розпочнуться осінні канікули. Вони триватимуть до 30 жовтня.