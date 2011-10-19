Посольство Франції оголосило конкурс серед студентів

Посольство Франції в Україні з метою долучення українського студентства до висвітлення проблематики прав людини оголошує журналістський конкурс «Словами за права».

Як повідомили УНІАН у Посольстві Франції в Україні, учасники конкурсу мають написати статтю українською або російською мовою, присвячену особі, державній або недержавній організації, чия діяльність пов’язана з проблематикою прав людини.

Церемонія нагородження відбудеться 10 грудня, у Всесвітній день прав людини. Нагородами для переможців стануть нетбуки, курси французької мови та інші призи від Французького інституту в Україні, «Альянс Франсез» та однієї із мереж гіпермаркетів.

Про умови та формат конкурсу «Словами за права» можна дізнатися на сайті: http://slovamyzaprava.wordpress.com

Довідка УНІАН. У 1950 році, прагнучи забезпечити дотримання прав людини на всіх континентах та привернути увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми, ООН запропонувала світу відзначати 10 грудня кожного року Всесвітній день прав людини.