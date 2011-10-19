Британський письменник отримав Букерівську премію з 4-ої спроби

Лауреатом британської Букерівської премії за 2011 рік став Джуліан БАРНС, повідомляє Газета.Ru.

Нагорода була присуджена за роман «Відчуття кінця».

Книжки Д.БАРНСА тричі потрапляли в шорт-лист премії, проте нагороди письменник удостоєний уперше. Раніше Д.БАРНС був номінований у 1984 році за книжку «Полякай Флобера», у 1998 році за книжку «Англія, Англія» і в 2005 році за книжку «Артур і Джордж».

Твори Д.БАРНСА переведені на більш ніж 30 мов. 65-річний письменник уже є володарем кількох літературних премій, зокрема цього року він одержав David Cohen Prize за внесок в літературу.

До шорт-лист премій увійшли шість романів англійською мовою.

Серед претендентів на перемогу був також роман про корупцію в Росії.

Букерівськая премія, встановлена в 1968 році, вручається щороку за найкращий прозаїчний твір англійською мовою, написаний громадянином Великобританії, Ірландії, Зімбабве або однією з країн Британської Співдружності.

У 2010 році лауреатом премії став британський письменник Говард ДЖЕЙКОБСОН за сатиричний роман «Проблема Фінклера».