На уроці фізкультури помер восьмикласник

У Чернівецькій області сьогодні близько 9.30 ранку на уроці фізкультури помер учень восьмого класу 1997 року народження.

Як повідомляє газета «Молодий буковинець», трагедія сталася у селі Хряцька Герцаївського району.

За попередньою інформацією, у школяра раптово зупинилося серце.

Зараз компетентні органи проводять розслідування інциденту.

В обласній прокуратурі підтвердили факт смерті дитини. На місце події виїжджав прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ, який завтра об 11.00 проведе брифінг щодо цього випадку.