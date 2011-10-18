У студентів Могилянки відбирають гуртожитки?

Студенти Києво-Могилянської академії звернулися до Президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової через намагання прокуратури м. Ірпеня Київської області позбавити їх гуртожитку у смт. Ворзель. Про це йдеться у листі студентів, опублікованому на офіційному сайті НаУКМА.

“Національний університет «Києво-Могилянська академія» для забезпечення студентів, аспірантів гуртожитками у 2002 році придбав у Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» кілька будівель санаторію «Зірка» в смт. Ворзель. Згодом будівлі було відремонтовано та в них поселено студентів університету. Проте у 2011 році Прокуратура міста Ірпеня Київської області оскаржила права ЗАТ «Укрпрофоздоровниці» продавати майно та разом з тим – договір купівлі-продажу, який уклав університет”, – йдеться у листі.

Студенти наголошують, що Господарський суд Київської області спочатку відхилив цей позов, але пізніше задовольнив.

"Отже, наразі ми маємо два протилежних рішення, проголошених в одному і тому ж Господарському суді Київської області, – додають підписанти. – Абсурд ситуації полягає в тому, що Національний університет «Києво-Могилянська академія» також належить до державної форми власності. Тому гуртожиток в смт. Ворзель відбирається не на користь держави, а на шкоду нашому університету – закладу державної форми власності".

Якщо високопосадовці не виправлять ситуацію, молодь обіцяє продовжити боротьбу іншими засобами.

“Ми вважаємо такі дії порушенням прав людини, прав українських студентів і репресіями проти НаУКМА. Просимо Вас виправити ситуацію. В іншому випадку ми залишаємо за собою право боротися за свої права всіма доступними легальними засобами”, – резюмують вихованці Могилянки.