Нобелівський лауреат відкриє у КПІ центр нанотехнологій

19 жовтня у навчальному корпусі №2 НТУУ «КПІ» відбудеться відкриття спільного Науково-навчального центру «Наноелектроніка і нанотехнології» НТУУ «Київський політехнічний інститут» та Науково-виробничого концерну «Наука», повідомили УНІАН у прес-службі КПІ.

У церемонії відкриття центру візьмуть участь українські урядовці, віце-президент Російської академії наук, Нобелівський лауреат з фізики Жорес Алфьоров, провідні українські вчені та керівники російської компанії NT-MDT.

Матеріально-технічну базу науково-навчального центру створено на основі єдиного в Україні нанотехнологічного комплексу НАНОФАБ, заснованого НВК «Наука» та концерном NT-MDT у рамках російсько-української науково-дослідної програми «Нанофізика та наноелектроніка» під керівництвом РАН Ж. Алфьорова та академіка НАНУ М. Находкіна.

Центр дозволить вивести вітчизняні наукові дослідження і підготовку фахівців з нанотехнологій на новий рівень, сприятиме розвитку зв’язків між освітою та наукою. У перспективі, після доукомплектування необхідним обладнанням (модулем фокусовання іонних пучків та модулем молекулярно-променевої епітаксії). Центр матиме змогу забезпечувати експериментальне виробництво продукції наноелектроніки та відпрацювання нових технологій.

У КПІ зазначають, що центр «Наноелектроніка і нанотехнології» є унікальним середовищем у реалізації замкнутого циклу «Підготовка кадрів – Наукові дослідження – Виробництво».