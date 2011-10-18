У наступному році обіцяють підручники шрифтом Брайля

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявив про намір в наступному році повернутися до друку підручників шрифтом Брайля для дітей з вадами зору .

Про це міністр сказав під час перебування в Чернігівській області, коментуючи питання впровадження інклюзивної освіти в Україні.

«На сьогоднішній день, за даними обласних і районних управлінь освіти близько 120 тис. дітей в тих чи інших формах в Україні здобувають інклюзивну освіту. Це надзвичайно важливо. Це соціалізація тих, хто її найбільше потребує”, - цитує слова Д.ТАБАЧНИКА прес-служба МОНмолодьспорт.

“У наступному році ми вперше повернемося до того, про що раніше лише мріяли. Ми підручники для найменших будемо обов’язково друкувати шрифтом Брайля. Там маленькі тиражі і мене КРУ буде перевіряти за те, що вони дорогі. Але це вкрай потрібно для дітей з вадами зору. Ці діти «рвуться» до освіти, можливо ледь не більше ніж всі. Коли бачиш, що діти через дві лупи читають, то просто «серце кров’ю обливається». І тому потрібно робити такі підручники”, - заявив міністр.

Д.ТАБАЧНИК також додав, що інклюзивна освіта – це революційний напрямок і прорив, який вдалося лише в цьому році реалізувати в Україні.

“Він був багато років мрією багатьох педагогів. Інклюзивна освіта – це можливість дати освіту кожній дитині з особливими потребами і на дому, і при найтяжчих фізичних вадах, і, в тому числі, і психічних. Це майбутнє в соціалізації суспільства”, - сказав він.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, врешті затверджено програму інклюзивної освіти та прийнято постанову Кабінету Міністрів, яка дозволяє кожному навчальному закладу пройти акредитацію, створити певні умови і займатися інклюзивною освітою.

“І ще, на мою думку, інклюзивна освіта – це рівень громадянської зрілості суспільства», - зазначив міністр.