У Нью-Йорку видали підручник «Українська для початківців»

Наприкінці серпня цього року нью-йоркське видавництво «Гіпокріні Букс» (Hippocrene Books, Ltd.) видало підручник «Українська для початківців» (Beginner`s Ukrainian), повідомила УНІАН народний депутат Леся Оробець, якій вдалося одній з перших в Україні ознайомитися з посібником.

Книга розрахована не лише на зарубіжних студентів, але й самоуків по всьому світові. За словами його автора, професора Колумбійського університету Юрія Шевчука, який свого часу захищав кандидатську з германської філології у Київському державному університеті, видання нового підручника прямо пов’язано зі зростанням інтересу в усьому світі як до нашої держави, так і до її мови.

За оцінкою Л. Оробець, витвір Ю. Шевчука може прислужитися не лише зарубіжним українцям, але й багатьом вітчизняним чиновникам, які роблять лише перші кроки в оволодінні державною мовою.

Посібник є новаторським навіть у порівнянні з традиційно технологічними американськими навчальними виданнями. На відміну від аналогічних дидактичних матеріалів, акцентованих на граматиці, «Українська для початківців» не меншу увагу приділяє розмовній практиці, вірному наголосу і вимові. Дев`яносто відсотків усіх завдань адресовані до інтерактивного рівня й інтенсивної мовної взаємодії між студентами в групі або між студентом і віртуальним партнером. Уперше в практиці видання аналогічних посібників з української мови цей підручник має власну інтерактивну мережеву сторінку. На ній розміщено вправи, які можна не лише прослуховувати, але й використовувати для взаємодії із віртуальними напарниками, що представляють як центральну, так і західноукраїнську літературні норми і вимови.

«Українську для початківців» ілюстровано з гумором і зручно структуровано відповідно до п`ятнадцяти лекцій. Три перші навчають українській абетці, засадам читання, письма та літературної вимови. У решті дванадцяти лекціях студенти навчаються спілкуватися з найпоширеніших тем щоденного побуту: сім`я, їжа, крамниця, транспорт, мандри, відпочинок та захоплення, здоров`я, навчання тощо. І принагідно. «граючись», оволодівають засадами української граматики – відмінками, формами дієслова, ступенями порівняння прикметників та прислівників.

І хоча першим адресатом посібника названо початківця, втім, її багаторівневий формат і ресурсне забезпечення робить її максимально зручною для будь-кого, хто хоче оволодіти або покращити власну українську – як у граматиці, так і у вимові.