В Києві відбудеться V Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики

В Києві з 21 до 23 жовтня відбудеться V Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Багряна осінь».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, захід проводиться Оболонською райдержадміністрацією та дитячо-юнацькою школою № 13 за підтримки міської влади.

У змаганнях братимуть участь 140 дівчат віком від 6 до 15 років, які представлятимуть команди з різних міст та областей України: Харкова, Євпаторії, Сєверодонецька, Феодосії, Сімферополя, Рівного, Кривого Рогу, Лозового. Також візьмуть участь гімнасти з Росії та Молдови.

Турнір відбуватиметься в три етапи: 21 жовтня – з 16.00 (відкриття турніру) до 19.00, 22 жовтня – з 10 до 15.00, 23 жовтня (урочисте закриття, нагородження переможців) – з 10.00 до 15.00.

Змагання організовано на базі загальноосвітнього навчального закладу № 104, який знаходиться за адресою: вул. Лісна, 28 (Пуща-Водиця).