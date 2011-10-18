Кандидатуру відомого поета і громадського діяча Бориса Олійника висуватимуть на Нобелівську премію в галузі літератури 2012 року.

З цією ініціативою від імені громадськості виступив професор Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка Павло Рудяков під час заходу, що відбувся в Українському фонді культури, пише vsiknygy.net.ua.

"Наша ініціатива зумовлена тим, що творчість Бориса Олійника як поетичне, естетичне явище відповідає високим критеріям Нобелівської премії. Так само моральному кодексу Нобелівського лауреата, який негласно існує в Комітеті з присудження премії, відповідає і громадянська позиція Бориса Ілліча", ─ зауважує Рудяков.

Також Павло Рудяков зазначив, що Україна має декілька представників від різних поколінь українських письменників, які заслуговують на висування на Нобелівську премію в галузі літератури.

"І постать Бориса Олійника ─ видатного поета, академіка, громадського діяча ─ поза конкуренцією, на першому місці у цьому ряду", ─ наголосив науковець.

Громадську ініціативу підтримало зібрання, на якому були присутні науковці Інституту літератури НАНУ, актив Українського фонду культури, члени Національної спілки письменників, Товариства "Україна – Сербія", представники дипломатичних представництв в Україні.

Далі, за словами Рудякова, буде сформовано робочу групу, яка звертатиметься до авторитетних інституцій у пошуках тієї, що візьме на себе почесну місію висунути кандидатуру Бориса Олійника на здобуття Нобелівської премії.

Слід пам’ятати, що подання кандидатур на премію в галузі літератури вносяться фахівцями в галузі літератури та мовознавства ─ членами академій і товариств приблизно такого ж рівня, як Шведська академія.

Українська правда