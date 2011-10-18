В Україні збільшилася кількість іноземних студентів

В Україну завдяки тому, що з`явилася можливості вибору мови навчання збільшилася кількість іноземних студентів.

Про це кореспонденту УНІАН заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК, який бере участь в Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі в Донецьку.

Д. ТАБАЧНИК повідомив, що нині в Україні навчається 50 тис. іноземних студентів, що на 20 тис. більше, ніж за часів СРСР.

«Україні сьогодні повертає собі позиції на ринку освіти. Завдяки тому, що ми дозволили вибрати мову навчання, у нас тільки торік кількість студентів збільшилося на 2 тисячі. Цього року динаміка буде ще кращою. Я поки що знаю цифри щодо не дуже великої країни Туркменістан. Торік туркменських студентів, які навчалися за контрактом в Україну, було близько 5 тисяч. Цього року ми очікуємо з Туркменістану 7 тисяч осіб», - зазначив міністр.

Також Д. ТАБАЧНИК нагадав про необхідність укрупнення вузів.

«Великий університет, життєздатний університет повинен відповідати приблизно 700-500 тис. населення. Якщо країна є більш-менш помітним гравцем на ринку послуг вищої освіти, то цей параметр може коливатися в бік зменшення », - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року Д. ТАБАЧНИК заявляв, що Україна щорічно заробляє 100 млн. доларів на навчанні іноземних студентів.

«48 тис. (студентів) щороку. І це 100 млн. доларів до бюджету, тільки через університети. І приблизно уп`ятеро більше - в економіку. Тому що вони їдять, знімають квартири, стрижуться, танцюють, ходять у ресторани і так далі », - сказав Д. ТАБЧНИК.

За його словами, навчатися в Україну приїжджають громадяни зі 134 країн. На першому місці - Китай – більш як 9 тис. студентів, на другому місці - контрактники з РФ - понад 6 тис., на третьому - з Туркменістану - понад 5 тисяч студентів-контрактників.