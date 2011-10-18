У регіонах школярів раніше відправляють на канікули

У Кіровограді та районному центрі Долинська канікули розпочалися на тиждень раніше, з 17 жовтня, для відтермінування початку опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді в Кіровоградській облдержадміністрації повідомила начальник обласного управління освіти та науки Ельза ЛЕЩЕНКО.

Рішення погоджено із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У школах цих міст опалювальний сезон розпочнеться з 24 жовтня 2011 року.

Водночас, міський голова Кіровограда Олександр САІНСУС пообіцяв розпочати теплопостачання шкіл на декілька днів раніше, щоб своєчасно усунути всі можливі несправності та прориви. Станом на 17 жовтня у Кіровограді опалювалось 92% будинків житлового фонду, 73 будинки залишались без тепла через аварії на тепломережах.

За інформацією заступника голови облдержадміністрації Сергія ЯРЕМЕНКА, загалом, опалювальний сезон на Кіровоградщині розпочався в офіційно встановлений термін – 15 жовтня, окремі заклади соціальної сфери обігрівалися ще з 5 жовтня.

За словами С.ЯРЕМЕНКА, на сьогодні теплом забезпечені всі 440 дошкільні навчальні заклади, 522 школи (крім Кіровограда та Долинської), 71 лікарня та 12 закладів інтернатного типу.

Проте житловий сектор області опалюється не повністю – лише на 79%. Заступник губернатора пояснив це тим, що в деяких багатоквартирних будинках затягнувся процес із підготовкою теплових мереж. Він пообіцяв, що всі недоліки будуть усунені протягом трьох днів.