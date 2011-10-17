Студентські квитки не видали у 23 вишах України

Міністерство отсвіти та науки, молоді і спорту оприлюднило перелік вищих навчальних закладів України, які станом на 13 жовтня 2011 р. не замовили і не видали студентські квитки для студентів перших курсів, які вступили на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.

Згідно з даними МОНмолодьспорту, у переліку 23 позиції, які займають як державні, так і приватні навчальні заклади. Серед них є, зокрема, два столичні: ВНЗ "Інститут екології та едицини" і ВНЗ "Українська академія бізнесу та підприємництва". Також в переліку значаться: по одному вишу у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській та Одеській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях; по два виші - у Житомирській та Луганській областях; по три - в Донецькій і Запорізькій областях.