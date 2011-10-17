Українці стали частіше одружуватися

В Україні спостерігається збільшення кількості шлюбів та зменшення кількості розлучень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила заступник директора Департаменту у справах цивільного стану громадян Державної реєстраційної служби України Ірина ПАСІЧНИК.

За її даними, у 2011 році одружилось 189 тис. 818 пар, а розлучилось – 39 тис. 089 пар. При цьому в першому кварталі поточного року було зареєстровано 45 тис. шлюбів, у другому – близько 50 тис., а в третьому – 95 тис. шлюбів.

Як зазначила І.ПАСІЧНИК, кількість одружень, зареєстрованих протягом неповного 2011 року, лише на 1,5 тис. менша, ніж за весь минулий рік (у 2010 р. - 191 тис. 250 шлюбів), натомість кількість розлучень за три квартали 2011 року не становить і половини розлучень за весь минулий рік (у 2010 р. - 88 тис. 337). Також вона зауважила, що в західних регіонах населення частіше одружується і рідше розлучується.

У свою чергу, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Людмила СЛЮСАР повідомила, що останнім часом підвищився вік українців, які беруть шлюб. Так, середній вік жінок, які брали перший шлюб, у 2010 році, - 24 роки, середній вік чоловіків - 26-27 років, тоді як у 1989 році цей показник становив 22 роки - у жінок та 24 роки - у чоловіків. Така тенденція, на її думку, пояснюється бажанням молоді здобути освіту та опанувати професію ще до вступу у шлюб.

При цьому Л.СЛЮСАР зазначила, загалом українці беруть шлюби раніше, ніж європейці.

Також вона повідомила, що ще 10-12% пар називають себе подружніми, але не узаконюють своїх стосунків.

Водночас соціолог зауважила, що 40% шлюбів, зареєстрованих на території України, розпадаються. За її словами, найчастіше причиною розлучень стає відсутність взаєморозуміння з партнером, а у кожному п’ятому випадку шлюб розпадається через проблеми із алкоголем у чоловіків.

Згідно зі статистичними даними, які навела Л.СЛЮСАР, спостерігається два основних типи сімей, які подають на розлучення: пари, які прожили у шлюбі до трьох років, і пари, які прожили у шлюбі понад 15 років.

Як повідомила науковець, за кількістю розлучень Україна посідає друге місце в Європі (після Росії). Проте, за її словами, ця тенденція змінюється в бік зменшення кількості розлучень: певним “амортизатором” виступає схильність молодих пар вступати у “громадянський шлюб” перед тим, як узаконити свої стосунки.