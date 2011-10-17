У Кіровограді п’яту добу шукають зниклу 12-річну школярку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах обласного центру.

Дівчинка вийшла з дому і не повернулася ще 13 жовтня, батьки в той же день звернулись до міліції з заявою про зникнення дитини. Вже наступної доби була порушено кримінальну справу за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На сьогодні до пошуків дівчинки залучені понад 100 працівників міліції, внутрішніх військ і МНС.