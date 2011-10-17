Кабмін злив ще кілька вишів

Кабінет міністрів України реорганізував декілька вищих навчальних закладів.

Зокрема, згідно з розпорядженням від 12 жовтня № 993-р, уряд прийняв пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо утворення Міжгалузевої академії управління на базі Міжгалузевого інституту управління, що реорганізується шляхом перетворення. Документом передбачено, що витрати, пов’язані з утворенням Міжгалузевої академії управління, будуть здійснені в межах коштів, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту для підготовки кадрів. При цьому студенти Міжгалузевого інституту управління продовжать навчання в Міжгалузевій академії управління.

Крім того, розпорядженням від 12 жовтня № 992-р Кабмін створив Донбаський державний педагогічний університет на шляхом злиття Слов’янського державного педагогічного університету та Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. Міносвіти доручено здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією, за рахунок бюджетних призначень, передбачених міністерству. При цьому студенти ліквідованих вишів продовжать навчання в новоствореному Донбаському державному педагогічному університеті.

Також розпорядженням від 12 жовтня № 991-р Кабмін реорганізував Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету шляхом виділення його із складу зазначеного університету та приєднання до Бердянського державного педагогічного університету з утворенням на базі інституту структурного підрозділу Бердянського державного педагогічного університету. Міносвіти доручено здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією, за рахунок бюджетних призначень, передбачених міністерству. При цьому студенти Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету продовжать навчання в Бердянському педагогічному університеті.