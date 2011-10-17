"Глобальне потепління" зменшує розміри рослин і тварин

Згідно із новим науковим дослідженням, глобальне потепління призвело до зменшення розмірів деяких видів рослин та тварин.

Як пише Бі-Бі-Сі, команда Національного університету Сінгапуру каже, що вищі температури змушують деяких тварин втрачати більше енергії і таким чином зменшуватись у розмірах, а деякі рослини не виростають більшими в умовах надмірної вологості.

Дослідники застерігають, що це може вплинути на посіви та водні види, які є життєво необхідними для людського харчового ланцюга.

Інші науковці твердять, що коливання розмірів є природнім явищем, а рослини та тварини врешті адаптуються до змін клімату.