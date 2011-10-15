У центрі Донецька студенти перейменували вулицю у «Героїв УПА»

Вчора в центрі Донецька студенти заклеїли на будівлі вивіску зі справжньою назвою вулиці, перейменувавши її на вулицю «Героїв УПА».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Зокрема, у повідомленні наголошується, що вранці 14 жотвня до чергової частини Донецького міськуправління міліції надійшло повідомлення про те, що невідомі біля головного корпусу Донецького Національного університету малюють на стіні будівлі свастику.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Факт хуліганських дій підтвердився.

Крім того, у міліції відзначили, що молоді люди – студенти донецьких вишів - не лише розмалювали стіну, а й заклеїли справжню назву вулиці, перейменувавши її на вулицю «Героїв УПА».

Порушників було затримано і доставлено до Київського райвідділу міліції.

Відносно одного з них, 21-річного студента, було складено адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП - «Порушення правил у сфері впорядкування населених пунктів» і ст. 173 - «Дрібне хуліганство».